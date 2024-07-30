Belediye çalışanları yeniden iş bırakıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar yeniden iş bırakma kararı aldı. Bugüne kadar oturma, bordro yakma, ağız bantlama gibi birçok eyleme imza atan memurların haftalık eylem programını açıklayan Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi, yarın belediye çatısı altında görev yapan tüm memurların tam gün iş bırakacağını duyurdu. Açıklanan eylem planına göre aynı gün saat 11.00'de Kültürpark 4 No'lu hol önünde toplanacak olan memurlar, Fuar'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi'ne yürüyecek. Sendika, basın açıklaması yapıp Başkan Tugay'dan gasp edilen haklarının iadesini talep edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulunan Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Tugay'a mektup yazdıklarını belirterek "İki aydır hak mücadelesi veren belediye emekçilerinin sabrı kalmadı. Emekçiler bir an önce toplu sözleşmenin imzalanmasını istiyor. Belediyemizde çalışan yaklaşık bin memurun maaşlarına mali kriz nedeniyle haciz gelmiştir. Böylesi zor bir dönemde sizin memurlarla imzalayacağınız toplu sözleşmenin hayati önem taşıdığını belirtmek istiyoruz" dedi.