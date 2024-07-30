FETÖ ele başının toplantılarına katılan Albay’a dava

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Erzurum'da örgüte yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan emekli albay İbrahim A, 1993'te askeri öğrenci olduğu dönemde şüpheli Murat B'nin de arasında olduğu askerlerle örgütsel toplantılara katıldığını anlattı.

FETÖ'nün mahrem imamları tarafından örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör ve kontörlü hatlarla sürekli olarak örgütle bağlantılı olan askerle birlikte aranması üzerine, Murat B. 25 Haziran'da gözaltına alındı.

MÜŞTERİLERİN OLMADIĞI BİR BÖLÜMDE BİZİMLE SOHBET EDİYORDU

Murat B, iddianamedeki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dile getirerek örgüte dair bildiklerini anlattı. Murat B, örgütle irtibatının ortaokul yıllarında başladığını söyleyerek, Mustafa kod adlı örgüt mensubunun yönlendirmesiyle askeri liselere girmeye karar verdiğini öğrenildi. FETÖ'nün askeri liseler sınavına hazırlık için evde kampa alındığını söyleyen Murat B, "Evde 4-5 kişiyle birlikte hazırlanıyorduk. Mustafa isimli kişi yardımıyla sınavı kazandım. 1985-1989 yılları arasında İzmir Maltepe Askeri Lisesinde okudum ve FETÖ'yle irtibatım devam etti. Hafta sonları, Fatih kod adlı şahıs, bir züccaciye dükkanının müşterilerin olmadığı bir bölümünde bizlerle sohbet ediyordu." diye ifadede bulundu.

Askeri lise döneminde öğrencilerle birlikte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmeye götürüldüklerini anlatan Murat B, "1987'de İzmir'de bizi bir arabayla aldılar ve Gülen'le görüşmeye götürdüler. Fetullah Gülen, aynı salon içerisinde önümüzde bulunan başka bir grupla konuştu, biz de saatlerce kendisini dinledik. Örgütün içine girdiğim için pişmanım" dedi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, şüphelinin mahrem abi denilen şahsa bağlılığı ve bu şahsın denetimi altında bulunması saptandı. Örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katılması, gel dendiği zaman geldiği git dendiği zaman gittiği vurgulanırken mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşiyle bağdaşmayacağı tespit edildi. Askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında olması, ikrar içeren savunması, tanık beyanları, arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.

FETÖ üyesi olduğunu bildiği 12 kişiyi deşifre eden Murat B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesinin mahkemeye bırakıldığı belirtildi.