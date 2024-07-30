Görevini yapmayana 2 yıl hapis

Kabul edilen maddelere göre "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak. Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler, sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunana veteriner hekim tarafından ötenazi yapılabilecek.TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, düzenlemeyle yerel yönetimlere başıboş köpekleri 4 yıl içinde barınaklara yerleştirme şartı getirildiğini hatırlattı. Kirişçi, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen belediye başkanı ve meclis üyeleri dışında belediye yetkililerinin de 50 bin lira idari para cezasının yanı sıra 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini söyledi. Kirişçi, kısırlaştırılan hayvan sayısının 2004 yılından bu yana 2 milyon 504 bin 595, aşılanan hayvan sayısının 2 milyon 846 bin 387, sahiplendirilen hayvan sayısının ise 533 bin 4 olduğu bilgisini paylaştı. Kedi ve köpeklerin izinsiz üretimi veya satışında 2024 yılında 73 bin TL idari para cezası uygulandığını bildiren Kirişçi, "İthalatı yapılan ev hayvanları süs kuşu ve akvaryum balıkları.