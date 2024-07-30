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Giriş Tarihi: 30.7.2024

İsrail’e karşı her türlü senaryo gündemde olmalı

İsrail’e karşı her türlü senaryo gündemde olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değil. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.

ABD REZİL BİR İKRAMDA BULUNDU
Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.
Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır.

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İsrail’e karşı her türlü senaryo gündemde olmalı
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