İsrail’e karşı her türlü senaryo gündemde olmalı

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, SayınCumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi,tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayanalçak sözlerini nefretle lanetliyorum.İsrail Başbakanı ile hükümetininhangi kanlı ve karanlık izleri takipettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir.Soykırımcı bir yönetimin TürkiyeCumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçlulukpsikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakınmasumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceğigünler uzak değil. Türk milleti kenetlenmiş vesoykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette hertürlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejikve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerekTürkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığıisabetle teyit edilmelidir.Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır.