MHP İl Başkanı: Adana Adana olalı böyle yalan duymadı

Başkan Yusuf Kanlı, "CHP'li Zeydan Karalar döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borçları tam 9 kat artmış. En fazla borcu olan 4'üncü belediyeye dönüşmüş. Buna rağmen halen 'Geliri 1, borcu 4 olan belediyeyi; geliri 4, borcu 1 olan belediye haline getirdik' demeye devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

Adana'nın 9 kat yalan siyasetine değil, hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kanlı, "Türkiye'de büyükşehir belediyeleri içinde Adana Büyükşehir Belediyesi 'Borcu en fazla olan 4'üncü belediye' haline getirilmiş. SGK'ya 327 milyon lira olan borç 5 yıldır hiç ödenmemiş, 9 kat artarak 3 milyar lira olmuş ama 'Mali mucize yaratarak geliri 1, borcu 4 olan belediyeyi; geliri 4, borcu 1 olan belediye haline getirdik' demeye devam ediyorlar. 'Adana Adana' diyerek yalan söylemişler. Adana Adana olalı böyle yalan duymadı. Yalanın da usturuplusu olur" dedi.

