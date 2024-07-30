MİT’ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/ KCK'lı Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ile Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü'yü Irak Hakurk'ta örgüt mensuplarına talimat için geldikleri buluşma noktasında etkisiz hale getirdi. Teröristlerden Vesile Duran'ın 2014'te PKK/KCK saflarına katıldığı, 2015'te ise Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı ideolojik eğitim almasının ardından Hakurk alanında faaliyet gösterdiği öğrenildi.Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü'nün ise örgüt tarafından 2014 yılında henüz 15 yaşındayken silah altına alındığı, Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı ideolojik eğitime tabi tutulan isimlerden olduğu öğrenildi. Dilan Öklü'nün 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.