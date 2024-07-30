Özel’e 250 kişilik şok

Bursa ve Balıkesir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlardan beklediği ilgiyi göremedi. Bursa'da birçok noktaya giden Özel, büyük çoğunluğu parti teşkilatlarından oluşan zayıf kalabalıklara seslendi. Balıkesir'de ise büyük hüsrana uğradı. CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden günler önce kentte anons ve ilanlar yapılmaya başlanmıştı. Belediye personelleri de dahil tüm partililere mesajlar atılarak katılım sağlamaları istenmişti. Ancak Balıkesir'e gelen ve Mekik Sokak'ta miting yapmayı tercih eden Özel tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Özel'i, o an çarşıda bulunan 250 kişi dinledi.