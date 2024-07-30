Sendika ‘bunun adı tehdit’ dedi, Tugay’a yanıt verdi: 31 Temmuz’un bağlayıcılığı yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi krizi devam ederken Başkan Cemil Tugay büyükşehirde kamu emekçilerine bir yazı gönderdi ve yazıda sözleşmenin imzalanması için son tarihin 31 Temmuz 2024 olduğu belirtildi.

İMZALAMAZSANIZ YASAL SINIR ÖDENECEK

Yazıda sözleşmenin bu tarihe kadar imzalanmaması halinde 16 bin 750 TL'lik teklifin geçerliliğini kaybedeceği sosyal denge tazminatı miktarının ise yasal sınıra çekileceği vurgulandı. Yazıda "Bu süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğünde çalışanlarımızı temsile yetkili olan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerçekleştirilmiş tarafımızca en son 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ve Sosyal Denge Tazminatının net 16 bin 750,00 TL olarak ödenmesi hususu yetkili sendikaya iletilmiştir. Ancak, yetkili sendika tarafından henüz olumlu bir dönüş olmamıştır. Bu teklif mali ve sosyal haklarda herhangi bir gerilemeye neden olmamakla beraber, sözleşmenin imzalanması halinde diğer Büyükşehir Belediyeleri içinde verilen en yüksek Sosyal Denge Tazminatı olacaktır. Yetkili sendika tarafından söz konusu teklifin kabulü halinde ödemeler ivedilikle yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

'31 TEMMUZ'UN BAĞLAYICILIĞI YOK'

Başkan Tugay'ın yazısına Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube'de yanıt geldi. Şube Yöneticisi Coşkun Elbir, 31 Temmuz tarihinin bir bağlayıcılığının olmadığının altını çizerek "Yerel yönetimlerde imzaladığımız toplu sözleşmelerde bir süre yok, hakeme götürme gibi bir şey yok. Genel sözleşme süreçlerine dayandırılıyor ama onun bizim için bir geçerliliği yok. Ayrıca bizim sözleşmelerde yenisi imzalanana kadar eski sözleşmenin geçerli olacağına dair bir madde var ama bu madde uygulanmıyor. İdare bu maddeyi de yok sayıyor." dedi.

'BİZE BİR YENİ BİR TEKLİF SUNULMUYOR'

Verilen teklifinde bir zam olmadığını kaydeden Elbir "Verilen 16 bin 750 TL, bir teklif de değildir. Bizim 6 tane ikramiye ve 6 tane halkın bakkalı kartımızın 12'ye bölünüp sosyal denge tazminatına giydirilmiş halidir. Bize yeni bir teklif sunulmuyor. Bizim kazanımlarımızı toplayıp bu rakama imza atın diyorlar. Biz de "enflasyon farkı da bizim kazanımımız" diyoruz. Enflasyon farkı eklensin biz de sandığı kuralım ve büyükşehir emekçilerine teklifi kabul edip etmediklerin soralım" ifadelerini kullandı.

AYNI ZAMANDA BİR TEHDİT

Yazının bir ilk olduğunu da belirten Elbir "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ilkler yaşanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarihinde böyle bir yazı yok. Büyükşehir Belediyesi bu hamle ile sendika ile kamu emekçilerini karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Sendikaya emekçiler üzerinden baskı yapıp zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bir tehdit. Sendika bunu imzalamazsa Ağustos 15'te yasal sınır yatacak. Ama emekçilerin buna tepkisi çok fazla. Bu nedenle haklarından geri adım atmama noktasında bir direngenlikleri oluşmuş durumda. " diye konuştu.