Tepkiler artınca CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı geri adım attı

31 Mart yerel seçimleri öncesi kapı kapı dolaşıp 'esnafın yanında ve destekçisiyiz' mesajı veren CHP'li Saniye Bora Fıçı, belediye başkanı seçildikten sonra Yeni Foça esnafına verdiği sözleri çabuk unuttu.

ESNAFA KAN KUSTURDU

Hayata geçirdiği uygulamalarla esnafa adeta kan kusturan Fıçı, geçtiğimiz hafta belediye zabıtasını Yeni Foça sahil kesimine göndererek işletmelerin önündeki ikinci sıra masa ve sandalyeleri kaldırttı. Fıçı yaşananlara gerekçe olarak da masa ve sandalyelerin kamusal alanı işgal etmesini gösterdi.

ESNAF KEPENK İNDİRTTİ

Yaşananlara isyan eden Yeni Foça Sahil kesimindeki 10'un üzerinde işletme, önceki gün camlarına tepki amaçlı 'Foça Belediye Başkanlığı yeni masa sandalye yeri gösterene kadar işletmemiz kapalıdır' yazan dövizler astı. Ardından da zaten batıyoruz diyerek kepenk indirdi.

ÇİFTE STANDART İDDİASI

Esnaf bu uygulamanın sadece Yeni Foça Sahil kesimindeki esnafa yapıldığını, Eski Foça'da böyle bir müdahalenin olmadığını belirtip Başkan Fıçı'nın çifte standart uyguladığını ima etti.

TEPKİLER ARTINCA GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Yeni Foça'da yaşananların ardından Başkan Fıçı'ya olan tepkiler giderek arttı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Fıçı geri adım atmak zorunda kaldı. Önceki gün sahil kesimindeki işletmelerin yöneticileri ile toplantı yapan Fıçı, edinilen bilgiye göre Ağustos sonuna kadar ikinci sıra uygulamasının sürmesine şartlı olarak izin verdi. Taraflar arasında varılan uzlaşmaya göre belediye işletmecilere Ağustos ayı içinde iki kez kamusal alanı işgal ettikleri gerekçesi ile ceza yazacak. Böylece belediyede ilgili makamlara karşı görevini yerine getirmiş olacak.