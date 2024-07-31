AK Parti’de 23’üncü yaş heyecanı

AK Parti, Başkan Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine girdi. AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı. AK Parti 14 Ağustos'ta 23'üncü yaşını kutlayacak. Bu kapsamda parti yönetimi hazırlıklarına ağırlık verdi. İlklere sahne olacak yıldönümünde il başkanları programda olmayacak. AK Parti 23'üncü yaşını ülkenin dört bir yanında 81 ilin tamamında eşzamanlı olarak kutlamış olacak. 'ADI: AK PARTİ' sloganı ile hazırlanan etkinlikte, partinin kuruluş aşamasından yaşanan badirelere ve yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşlarına hitap edecek. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde milletvekili ve belediye başkanlarına AK Parti rozetleri takılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek törene parti kurucuları, bakanlar ve parti yönetiminin katılması planlanıyor. Törende, dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video ile AK Parti siyasetinin tarihi ve yeni yaşa özel bestelenen şarkı da katılımcılarla buluşacak, canlı performans gösterisi olacak. Yıldönümü ilklere sahne olacak. Her il kendine özel bir program düzenleyecek. Böylece AK Parti'nin yeni yaşı, 81 ilin tamamında kutlanmış olacak Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor. Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebi geldi. Seçimlere Saadet, Gelecek ve İyi Parti çatısı altında girerek milletvekili seçilen en az 3 isim 14 Ağustos'ta Erdoğan'ın da onay vermesi halinde AK Parti rozetini takacak. Aynı törende 31 Mart yerel seçimlerinde başka partiden seçilen belediye başkanlarından bazıları da AK Parti'ye geçecek.