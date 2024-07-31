İzmir Büyükşehir’de memurlar yeniden iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi ile büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan kriz üzerine başlayan eylemler sürüyor.

TAM GÜN İŞ BIRAKTILAR

Memurlar dün yeniden tam gün iş bıraktı. Sendika üyesi memurlar Kültürpark 4 No'lu Hol'de toplandı. Memurlar, buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki Egemenlik Binası'na yürüdü.

YOLU KAPATTILAR

Egemenlik Binası'na Fevzipaşa Bulvarı üzerinden yürüyen memurlar bulvar yolunu kapatarak yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında yolun kapatılması nedeniyle kent merkezinde trafikte yer yer aksamalara oldu. Sendika gasp edilen haklar iade edilene kadar eylemlerin süreceğini belirtti.

