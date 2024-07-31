Mansur Yavaş’ın SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarına AK Parti’den yalanlama

SGK'YA olan borcu için devletten yapılandırma talep eden Mansur Yavaş'ın 2023 yılında yapılandırmadan faydalandığı ama ilk taksitini bile ödemediği için yapılandırma dosyasının iptal olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin CHP'li belediyeler olduğunu ve ilk sırada 5.7 Milyar TL borç ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu açıklamıştı.

Bunun üzerine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenlenmiş, ABB' ye ait borçlar ve hizmet fiyatları ile ilgili açıklamalar yapılmıştı.

Söz konusu açıklamaların ve kamuoyuna açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından bugün bir basın toplantısı düzenlendi.