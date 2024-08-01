Cumhurbaşkanı ile özdeşleşen sözle İsrail güzellemesi yapan Halk TV’ye soruşturma

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye önceki gün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Devrim Muhafızlarına ait lojmanda konakladığı esnada Siyonist İsrail'in güdümlü füze ile düzenlediği suikast sonucu şehit oldu.



İsrail'in hain suikastında şehit olan Haniyye haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle canlı yayına taşıyan Halk TV skandala imza attı. Suikaste ilişkin İsrail güzellemesi yapılan kanalın Başkan Erdoğan'la özdeşleşen sözleriyle vermesi bütün çevrelerden yoğun tepki aldı.



VİCDANLI MEDYA VURGUSU



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halk TV'nin İsrail'i olumlayarak ekranlarına Haniye suikastını taşımasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."