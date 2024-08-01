Dışişleri Bakanlığı, saldırının Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığını gösterdiğini ve Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığını bildirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalıdır" dedi. Kurtulmuş sosyal medya hesabı, A Haber ve televizyon kanallarına yaptığı açıklamalarda, "Filistin davası büyük bir mücahidini kaybetti" dedi. Türkiye'den yükselen tepkiler şöyle:Filistin davası büyük bir mücahidini kaybetti. Meclis'te Filistin oturumu düzenlenecek. Merhum Haniye'nin de oturuma konuk olmasını isterdik. Netanyahu'nun sonu Hitler'den farklı olmayacak. Canilerin sonu hep vahim olmuştur.Netanyahu ve hükümeti ile terör devleti İsrail'i lanetliyorum. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi.Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz.