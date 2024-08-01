İletişim Başkanlığı: Haniye’nin ’Diyarbakır’ın özgürlüğünü isteriz’ dediği doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini sarf ettiği iddiasını yalanladı.
Haniye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Haniye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.
Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediği vurgulanan açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.