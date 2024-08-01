İzmir Büyükşehir’de sendikadan uzaklaştırmalara tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında yaklaşık 7 bin memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken çıkan olaylarda belediyenin kapı ve pencereleri kırıldı, 7 tane de güvenlik görevlisi darp edildi. Görüntüleri izleyen disiplin kurulu 6'sı büyükşehir 1'i de İZSU'da olmak üzere toplam 7 memura uzaklaştırma cezası verdi. Yetkili Sendikada uzaklaştırmalara tepki geldi. Tüm Bel-Sen 1 no'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş: "Anayasal ve sendikal haklarını kullanan emekçilere verilen cezalar hukuksuz ve keyfidir" diye konuştu. Keleş, hiçbir soruşturma yapmadan sadece Cemil Tugay istedi diye verilen bu cezaları kınadıklarının altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kamunun gücünü hukuksuzca kullanarak emekçileri korkutmaya yıldırmaya çalıştığını belirten Keleş, "Emekçiler baskılara asla boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.

MEMURA BİBER GAZI SIKTIRIP TARTAKLATTI

Eylemler sırasında büyükşehir belediyesinin çalışma ofislerinin bulunduğu alana emniyet güçleri çağrılarak emekçilere biber gazı sıktırıldığını, memurların tartaklatıldığını hatırlatan Keleş: "Sendikal faaliyetlerimizi engellemek için özel güvenlik görevlilerini karşımıza dikerek eylemlerimize engel olmaya çalışmıştır. Tüm baskılar emekçiler örgütlü gücü ile geri püskürtmüştür. Sayın Tugay, belediye emekçilerinin temsilcisi olan sendikamızla görüşmeyerek yok saymak istemiştir. Toplu sözleşme masasını kurmayarak demokratik müzakere süreçlerini engellemiştir. İzmir halkına doğumdan ölüme kadar hizmet üreten belediye memurlarını itibarsızlaştırmak için basına beyanlar vermiştir."dedi.

HUKUKSUZ UYGULAMALARDAN VAZGEÇ

Tehditler sonuç vermeyince Cemil Tugay'ın kamu gücünü keyfi olarak kullanarak hiçbir soruşturma yapılmadan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Sekreteri Salih Deniz Islakoğlu, işyeri temsilcisi Orhan Budak, Ümit Dikme, Türker Aydın, üyelerimizden Eren Çetindere ve Tugay Demir, Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat'a Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın onayı ile görevden uzaklaştırma cezası verildiğni belirten Keleş: "Anayasal ve sendikal haklarını kullanan emekçilere verilen cezalar hukuksuz ve keyfidir. Hiçbir soruşturma yapmadan sadece Sayın Cemil Tugay istedi diye verilen bu cezaları kınıyoruz. Emekçiler bu baskılara asla boyun eğmeyecektir." diye konuştu. Keleş, Başkan Tugay'ı Hukuksuz uygulamalardan vazgeçmeye çağırdıklarının altını çizdi.