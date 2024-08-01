Kamyonlarca kum çaldılar... Altınkum’a kepçe!

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu da oldu. Türkiye'nin dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de koruma altındaki Altınkum'dan bu sefer de kum çalındı. Sabaha karşı Alkınkum'a gelen iş makinaları kamyonlara yükledikleri kumla birlikte kayıplara karıştı.

KORUMA ALTINDA

Bölgede konaklayan karavancıların iddiasına göre bir iş makinesi koruma altında olan zambakların da bulunduğu sahilden kum çaldı ve çaldıkları kumları civarda bulunan bir 'beach club'a götürdü.

'KUMLARI ÇALIP KAÇAK BEACH CLUB'A GÖTÜRDÜLER'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, kumların hemen köşede kaçak bir şekilde bulunan Beach Club'a götürüldüğünü iddia etti. "O ihbar bize oradaki karavancılardan geldi." diyen Güler şunları söyledi: "Karavancılar videolarını çekmişler ve jandarmaya haber verip ihbarda bulunmuşlar. Kumları alıp yıkım kararı olan Azmak koyundaki beach club'a götürüyorlar. Götürdükleri kumları beach clubun bahçesine dökmüşler." dedi.

'KORUMA ALTINDAKİ ZAMBAKLARI KIRIMA UĞRATTILAR'

Bölgedeki koruma altında olan binlerce zambağa zarar verildiğini belirten Güler, "Özel araziden aldık diyorlarmış. Orası doğal ve tarihi sit alanı. Oraya dokunmak yasak. Orada binlerce koruma altında olan zambak var. Zambaklara dokunmanın cezası 259 bin TL iken binlercesini kırıma uğrattılar" ifadelerini kullandı.

KAÇAK CLUB'A GİRİŞ ÜCRETİ: 3 BİN TL

Bulunan beach club hakkında uzun bir süredir yıkım kararı olduğunu belirten Güler "Biz bu beach club kurulduğundan beri mücadele veriyoruz. 20-30 dönüm hazine arazni işgal ettiler. Ardından da oraya kaçak beach club açtılar. Burada doğa talanını protesto etmek için defalarca eylem yaptık. Eyleme katılan arkadaşlardan bir tanesini ölümle tehdit ettiler. Konu savcılığa kadar gitti." diye konuştu

YIKIM KARARLARI VAR AMA...

Kaçak beach clupla ilgili geçtiğimiz süreçte hukuk mücadelesi başlattıklarını hatırlatan Güler: "Savcılığa suç duyurusunda bulunup dava açtık. Başlattığımız hukuk mücadelesi sonucu burası hakkında ki kez yıkım kararı çıktı. Ne yazık ki yıkım kararları bu güne kadar uygulanmadı. 3-4 şezlongu toplayıp mahkemeye yıktık diye yazı gönderiyorlar. Biz dava açtıkça süreç bu şekilde geçiştiriliyor. Burasının giriş ücreti 3 bin TL. Bir türlü yıktıramadık ve halen daha tahribata devam ediyorlar. Bölgede bulunan karavancıları 'burada karavanları kaldırın' diye sürekli tehdit ediyorlar. Çünkü oraya da kendi müşterilerini koymak istiyor" dedi.