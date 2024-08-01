Kayseri’de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Basın açıklamasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, Filistin direnişinin sembolü olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin siyonist İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildiğini belirterek; Artık tam anlamıyla söz bittiği yerdeyiz. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki; İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez. Dün şeyh Ahmed Yasin'i, Abdülaziz Rantisi'yi, ve daha nice değerli evladını şehit verse de sarsılmayan bilakis daha da büyüyen ve gönüllere kök salan Filistin mücadelesi bugün de mağlup olmayacaktır" dedi. Basın açıklamasının ardından İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

