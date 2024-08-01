Haberler Gündem Haberleri Marmaris’te çocukları zorla çalıştıran şebeke çökertildi
Giriş Tarihi: 1.8.2024

Marmaris’te çocukları zorla çalıştıran şebeke çökertildi

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Marmaris’te çocukları zorla çalıştıran şebeke çökertildi
Muğla Marmaris'te turizm sezonunda kalabalık alanlarda ışıklı taç, hediyelik eşya vb. satışı yaptırılmak üzere getirilen yaşı küçük çocukların bazı kişiler tarafından zorla çalıştırılmalarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri uzun süren kapsamlı takip ve çalışma yaptı. Küçük çocukları zorla çalıştıran şüphelilerin kaldığı iki ev polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polisin baskın yaptığı iki evde bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Alıkonulan 13 mağdur çocuk kurtarıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’te çocukları zorla çalıştıran şebeke çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA