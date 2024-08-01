Marmaris’te çocukları zorla çalıştıran şebeke çökertildi

Muğla Marmaris'te turizm sezonunda kalabalık alanlarda ışıklı taç, hediyelik eşya vb. satışı yaptırılmak üzere getirilen yaşı küçük çocukların bazı kişiler tarafından zorla çalıştırılmalarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri uzun süren kapsamlı takip ve çalışma yaptı. Küçük çocukları zorla çalıştıran şüphelilerin kaldığı iki ev polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polisin baskın yaptığı iki evde bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Alıkonulan 13 mağdur çocuk kurtarıldı.