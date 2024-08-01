Şehit İsmail Haniye Katar’da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye’den üst düzey katılım

Saldırıda Haniye`nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.
İLK CENAZE TAHRAN'DA
Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.
Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan`ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.
Binlerce kişi üniversite kapısında bekledi
Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.
Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı`nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.