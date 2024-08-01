Şehit İsmail Haniye Katar’da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye’den üst düzey katılım

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran`da kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.

Saldırıda Haniye`nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İLK CENAZE TAHRAN'DA

Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.