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Giriş Tarihi: 1.8.2024 13:46 Son Güncelleme: 1.8.2024 14:01

Şehit İsmail Haniye Katar'da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye'den üst düzey katılım

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze ardından defnedilmek üzere Katar'a nakledildi. Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den de üst düzey katılımlar olacak. Cenazeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Şehit İsmail Haniye Katar’da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye’den üst düzey katılım
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran`da kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.

Saldırıda Haniye`nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İLK CENAZE TAHRAN'DA

Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.

Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan`ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Binlerce kişi üniversite kapısında bekledi

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı`nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı olacak.Haniye`nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar`ın başkenti Doha`ya götürülecek.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM
Haniye için yarın Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım olacak. Cenazeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

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Şehit İsmail Haniye Katar'da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye'den üst düzey katılım
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