Siyonist barbarlık emellerine ulaşamayacak

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin "Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Haniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.Filistinli kardeşlerimizi tüm imkânlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. ANKARA