Traktör kasasında bir kadın kaymakam!

28 yaşındaki Miyase Demirkoparan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 ay boyunca koordinatör kaymakam olarak canla başla görev yaptı. Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine atanan Demirkoparan, 6 Mayıs tarihinde görevine başladı.Miyase Demirkoparan göreve başlayalı henüz 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen herkesin takdirini topladı. Okulları ziyaret eden, mevsimlik tarım işçilerin çadırlarına misafir olan, ev ziyaretleri yapıp öğrencilere deneyimlerini anlatan Demirkoparan, son olarak traktör kasasındaki seyahati ile gündeme geldi.Başarılı kaymakam İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden gelen arkeologlarla birlikte ilçeye bağlı Demirciobası köyünde bulunan tescilli kültürel miraslarından Toklu Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Miyase Demirkoparan kaleye makam arabası yerine traktörün kasasında seyahat ederek gitti. Bu fotoğraf birçok vatandaşa 'Helal olsun' dedirtti.