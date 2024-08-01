Türkiye ateşkes için uğraştı, Netanyahu niyetini belli etti... Başkan Erdoğan üst düzey diplomasi yaptı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacıyla yürütülen müzakerelerde sona yaklaşılmışken, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği saldırı sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hayatını kaybetti. Hamas lideri Haniye'nin ölümü ile uzun süren müzakereler sonucunda karara bağlanan ve her an yapılması beklenen ateşkes de sekteye uğradı.

NETANYAHU'NUN NİYETİ BELLİ OLDU

7 Ekim'den bugüne Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin girişimleri netice vermiş, İsrail ve HAMAS ateşkes yapılması konusunda anlaşmaya çok yakın bir hale gelmişti. Haniye'ye yapılan suikastla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes istemediği ve çatışmaları sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşıldı.

MİT MÜZAKERE SÜRECİNDE YER ALDI

Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir rol oynamış, sürecin başından bu yana başta taraflar olmak üzere, bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde üst sıralarda yer alan Gazze'de yaşanan dram, Astana'da yapılan görüşmelerde de konu edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki yıkıma son verilmesi için İsrail'in durdurulması ve İsrail yönetimi üzerindeki uluslararası baskıların artırılması gerek" diyerek, tüm dünyayı Gazze'deki barış için çaba göstermeye çağırmıştı.

Başkan Erdoğan'ın talimatları ile MİT, sürecin başından itibaren ateşkes sağlanması için taraflarla sıkı bir diyalog içinde oldu. İlgili tüm aktörlerle temaslar daha da arttırılarak, barışa giden süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenildi. Hamas, ABD, İsrail, Katar ve Mısır ile sürdürülen her görüşme hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan anbean bilgilendirildi.

TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLACAK

MİT Başkanı İbrahim Kalın da hem Hamas lideri İsmail Haniye ile hem de diğer taraflarla yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Bu süreçte Hamas üst yönetiminin yanı sıra, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere çok taraflı istihbarat diplomasisi yürütüldü. MİT'in çabaları, müzakere sürecinin seyrini doğrudan etkilerken, tıkanıkların aşılmasında ve ateşkes için ortak bir noktaya yaklaşılmasında kilit bir rol oynadı.

Ancak, Hamas lideri Haniye'nin İsrail'in düzenlediği planlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile Gazze'de olması beklenen barış sekteye uğradı. Yaşanan suikast sonrasında bile Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için Türkiye her türlü çabayı göstermeye devam ederken, Filistin halkının yanında olmaya da devam edecek.

HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi

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