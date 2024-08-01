Van’da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor

İpekyolu Belediyesi'ndeki eylemde işçilerle bir süre sohbet eden Arslan, işçiler için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Bu topraklarda onuruyla yaşayan 800 işçinin haksız yere işlerine son verildiğini belirten Arslan, "Belediye emekçilerin herhangi bir kusuru olmadan, bir soruşturma geçirmeden, disiplin hükümleri işletilmeden, işe gelip gittiği belirlenmeden kendi zihniyetlerden olmadığı için, sırf kendi yanlışları olmadığı için işten çıkarılan 800'den fazla arkadaşımız dayanışma için buradayız. Bu arkadaşlarımızın hakkını hukukunu ekmeğini geleceğini geri alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz" dedi. Belediye başkan adaylığını açıklarken kimsenin ekmeğiyle aşıyla oynamayacaklarını söyleyen Arslan, koltuğa gelmez işçileri işten çıkardıklarını söyledi.

"KENDİ YANDAŞLARINI İŞE ALIYORLAR"

Kendi yandaşlarını işe almak için mazlum işçileri işten çıkardıklarını belirten Arslan "Kendi keyfi kararlarıyla yaptılar neden biliyor musunuz bu gariban insanların ekmeğiyle oynayacaklar. Kendi yandaşlarını işe alacaklar, aldılar da daha fazla alacaklar ama karşılarında biz olacağız bu arkadaşlar işe dönmeden asla pes etmeyeceğiz" dedi.

DEM'Lİ BAŞKANLARI ÇAĞRI YAPTI

DEM Partili belediye başkanlarına çağrıda bulunan Arslan şöyle dedi: "Bu yanlıştan vazgeçin, bu işçilerin emeğini alın terini hakkını hukukunu düşünün. Bu süreler çabuk gelir geçer günü gelir hesabını bu millet sizden sorar. Biz kavga etmek istemiyoruz. Bu arkadaşlarımızın hepsini işe gönderin. Sürgünlerden vazgeçin. Herkes işine dönsün ve işini yapmayanlarla ilgili atacağınız her adımı destekleriz ama önce bu arkadaşlarımız da gidecek işe dönecek. Dağla işbirliği yaparak Teröristlerin bur medeniyetini uygulayamazsınız. Burası Hukuk Devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eski günler geçti haddinizi bileceksiniz."