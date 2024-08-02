21 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

FETÖ'nün emniyet ve asker mahrem yapılanması içerisinde faaliyet bulunan örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 21 ilde düzenlenen "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ'ye 21 ilde darbe vuruldu. Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların, örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Şüpheliler arasında ifade ve teşhislerde adları geçen ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan isimlerin de yakalandığı öğrenildi.