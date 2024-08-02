AK Partili Atmaca’dan Tugay’a: Arbedeye sebep olan memurlar değil sizsiniz

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. Geçtiğimiz günlerde belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek isteyen eylemcilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Salon kapısı ve camlar kırılırken sendika üyelerine engel olmaya çalışan 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile başlatılan iç soruşturma kapsamında 6'sı büyükşehir 1'i de İZSU Genel Müdürlüğünden toplam 7 memur personel hakkında uzaklaştırma cezası verildi. Tugay'ın talimatı ile memurlara uzaklaştırma cezası verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca: "Arbedeye sebep olanlar memurlar değil, demokratik eylemin engellenmesi talimatını verenlerdir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Son iki ayda, memurlara maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarında yaklaşık 8 bin liralık kesintiye gidildi.

TİS GÖRÜŞMELERİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Yaşananları protesto eden memur sendikası bu güne kadar başta iş bırakma, bordro yakma, oturma, ağızları bantlama, yeryüzü sofrası kurma gibi birçok eyleme imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı toplu iş sözleşmesi masasına davet eden memurlar gasp edilen hakları iade edilene kadar eylemlerin süreceğini açıkladı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16 bin 750 liralık sosyal denge tazminatı ödeme teklifi de sendika cephesinde kabul görmeyince memurlar Tugay'ın makamının yer aldığı Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki Egemenlik evi önünde görüşme gerçekleşene kadar ayrılmama kararı aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile başlatılan soruşturmada geçtiğimiz haftalarda belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek isteyen memurlarla onlara engel olmaya çalışan güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede güvenlik görevlilerini darp edip kapı ve pencereleri kırdığı iddia edilen memurlar hakkında soruşturma başlatıldı.

7 MEMURA UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

Kamera görüntülerini tek tek inceleyen müfettişler 6'sı büyükşehir 1'i de İZSU Genel Müdürlüğü çalışanı 7 memur hakkında uzaklaştırma cezası verdi. Karara sert tepki gösteren sendika uzaklaştırma cezasının hukuksuz olduğunu öne sürüp "Hiçbir soruşturma yapmadan sadece Cemil Tugay istedi diye verilen bu cezaları kınıyoruz" açıklaması yaptı.

ADLİYEDEKİLER ÖZ EVLAT, MEMURLAR ÜVEY EVLAT MI?

Uzaklaştırmalara bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'dan geldi. Sosyal medya hesabından uzaklaştırma kararlarına ilişkin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yazıyı paylaşan Atmaca, altına da: " Görevden uzaklaştırmaları asla kabul etmiyoruz! Arbedeye sebep olan memurlar değil, demokratik eylemin engellenmesi talimatı talimatını verenlerdir. Yetki verdik, artık gereğini yapın ki iş barışı sağlansın! Adliyedekiler öz evlat memurlar üvey evlat mı?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Atmacanın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları Başkan Tugay'a tepki gösterip memurların gasp edilen haklarının bir an önce iade edilmesini talep etti.