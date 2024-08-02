CHP’li başkandan engelli çalışana mobbing

Trabzon'da yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi'nin bazı personele mobbing uyguladığı ortaya çıktı. Bunlardan biri yüzde 60 görme engelli olan evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Kurtop (40). 3 yıldır Ortahisar Belediyesi'nde büro memuru olarak çalışan Kurtop, yaşadığı mobbingi SABAH'a anlattı.Kurtop, "Yerel seçimden bir gün sonra kendimi belediyeye bağlı yardım ofisinde buldum. Orada 3 haftaya yakın çalıştım. Daha sonra engelsiz iletişim merkezine gönderildim. Bir buçuk ay da engelsiz iletişim merkezinde çalıştım. Sonrasında 3 aylığına seyir terasına gönderilmem istendi. Yetkililere 'Ben yüzde 60 görme engelliyim. Bir gözüm protezli, orada nasıl çalışacağım' dediğimde 'Biz seni görüyor zannettik, orda çalışırsın' diyerek dalga geçtiler. Seyir terasında giriş ücreti keseceğim söylendi.Orkent şirketine gidip personel müdürüyle görüştüm. Ona 'Engelli personelim, orada nasıl bilet kesip çalışabilirim' dediğimde 'Beni zora sokma, öyle görevlendirildin işine bak' diyerek mobbing yapıldı. Bir süre sonra yine yerim değişti. Bu kez müzede görevlendirildim. Orada 'Tuvaletleri yıka, çay dağıt' dediler. 'Ancak ben görme engelliyim' dedim. Müzede beşinci iş günümde beni yeniden aradılar ve kent lokantasında toplantı var oraya katıl denildi. Bu durumlardan çok yıprandım. CHP'li yetkililerle görüşmeye gittim. 'Çalışmak isteyen çalışsın, çalışmayan gitsin. Eminim ki tazminatınız bile yoktur' diyerek dalga geçtiler. Her gün zulüm ve baskı görüyorum" dedi.AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi de yaptığı açıklamada CHP'li Ortahisar Belediyesi'ne tepki göstererek, "Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kin, nefret üzerine siyaset yapmaya devam ediyor. Engelli bir bayan arkadaşımızın ayda bir görev yerini değiştirerek en ağır koşullarda çalıştırmaktadır. Yazlıklar olsun. Sizin belediyecilik anlayışınızın temelinde kin, nefret, zulüm var" dedi.