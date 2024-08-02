Çocuk parkında ölüme davetiye! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Korkuyoruz

Çocuklarımızı salıncaklara bindiremiyoruz çünkü kırık. Temizlik zaten yok. Otlar almış başını gitmiş. Aydınlatma lambaları yanmıyor. Belediye başkanın parkımıza neden önem vermediğinin en önemli göstergesi de parkın levhasında halen eski başkanın adının bulunması. Adana'nın en güzel ilçesine bu park yakışmıyor. Kapalı olması gereken su boruları ve elektrik kabloları açık durumda tehlike saçıyor" diye konuştu.