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Giriş Tarihi: 2.8.2024

Derhal ve koşulsuz ateşkes

İsrail saldırganlığının Yemen ile Lübnan’a yönelmesinin çatışma ve istikrarsızlık riskini artırdığı uyarısı yapan Milli Savunma Bakanlığı, ‘derhal ve koşulsuz ateşkes’ çağrısı yaptı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Derhal ve koşulsuz ateşkes
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 770'i Irak, 818'i Suriye'de olmak üzere toplam bin 588 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'in, saldırılarını Yemen ile Lübnan'a yöneltmesinin bölgemizdeki çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini da da artırdığını kaydeden Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."
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Derhal ve koşulsuz ateşkes
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