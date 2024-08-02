Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Yayman’dan Instagram açıklaması: Hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz!





"BİZ HUKUK DIŞI KARARLARI ASLA KABUL ETMİYORUZ DOLAYISIYLA İNSTAGRAM'IN BU KARARI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Meta şirketinin İsmail Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesinin ifade özgürlüğüyle örtüşmediğini belirten Milletvekili Yayman, "Biz hukukun işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Erişim yasağıyla ilgili BTK'nın kararıdır. Türkiye bir hukuk devletidir, biz hukuk dışı kararları asla kabul etmiyoruz dolayısıyla İnstagram'ın bu kararı asla kabul edilemez. İnstagram'ı biz Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımlara sansürlemeye değil bunlara desteklemeye davet ediyoruz. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı olarak İnstagram ve Meta'daki bu sansürü kınıyorum. Bu süreyle ilgili tutum BTK'nın bildiği ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızın kararıdır. Ben BTK'nın kararını destekliyorum" dedi.

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