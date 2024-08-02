Entübe edilen Umut’un babası: Sokaklar güvenli hâle gelmeli

Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve günlerce entübe edilen 10 yaşındaki Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin yasalaşmasına sevindiğini söyledi. 23 Ağustos 2022 tarihinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokakta oyun oynayan Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Komşusu tarafından köpeklerden kurtarılan küçük Umut, ilçedeki tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ciddi yaralanmalar olan ve bu nedenle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Şimdilerde 5'inci sınıfa geçmenin heyecanını yaşayan Umut, o kötü günleri geride bıraktı. SABAH'a konuşan baba Durmuş Ünlü, "Çocuğum entübe edilip günlerce hastanede kaldı. Biz hayvanları çok seviyoruz. Hem onlar için hem de insanlar için en iyisinin olmasını istiyorum. Sokaklar güvenli hâle gelmeli. İnsanlar rahatça dışarıda dolaşabilmeli. Bu nedenle bu hayvanlar barınaklara ve bakımevlerine alınıp oralarda bakılabilir. Artık bu nedenle kimsenin canı yanmasın" dedi.