Gazze direnişinin sembol ismi şehit Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Haniye için cenaze namazı kılmak isteyen İstanbullular ise Ayasofya Camii'ne akın etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacağını söyledi.
Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı... Akın akın Ayasofya Camii'ne geldiler | Video
ERBAŞ MÜSLÜMANLARA BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI
Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada "Ayette sakın zalimlerin yaptıklarını Allah'tan habersiz sanma. Peygamber efendimiz, Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayacağı zaman ansızın yakalar. Demiştir. Zalimler ve kötülük peşinde koşanlar yaptıklarının hesabını verecek ve hüsrana uğrayacaklardır. Bugün zulmün yeryüzünü kuşattığı bir zaman yaşıyoruz. Zalimlerin ve zorbaların dünyayı cehenneme çevirenlerin olaylarına şahit oluyoruz. Bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katil ve işgalciler Gazze ve Filistin gibi zayıf coğrafyasında katliam yapıp soykırım gerçekleştiriyorlar. Ayasofya'dan İstanbul'dan Akşemsettin'in minberinden söylüyorum ki hiçbir zalimlik cezasız kalmaz. Zalimler onlar mağlup olacaklardır. Kafirler yakında mağlup olacaklar ve cehenneme sürüleceklerdir. Zalimler yaptıklarının hesabını mutlaka bir gün vereceklerdir. Dayandığınız şer odaklarına güvenmeyin.
Geçmişte azgınlık yapanların başına ne gelmişti unutmayın. Mazlumun ahı size dünyayı zinden edecektir. Yeryüzünde adalet temin etmek için el ele gönül gönüle vermemiz gerekir. Müslümanların zulme uğraması birlik ve beraberliğin olmamasındandır. Artık toparlanalım. Gücümüz farkına varalım güçlerimizi birleştirelim. Eğer biz birlik olmazsak işgalciler bizi tarumar eder. Masum çocukları katledip soykırımlar yapar. Ey Müslümanlar ey alemi islam bölünüp parçalanmayın birlik olun. Gelin bu ideal uğrundu birbirimize daha çok kenetlenelim. Yeryüzünde iyiliği oluşturmak için daha fazla gayret edelim. Kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için çalışalım. Gençlerimizi maddi, manevi, hukuki , iktisadi, sınai, zırai ve teknolojik alanında geliştirelim. Zulmün durması için bu şarttır. İşgalcilere karşı birlik olursak hiç kimse Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya dokunamayacaktır. Dünya terör örgütlerine kimse destek veremeyecektir. İşgalciler bu kadar pervasız davranamayacaktır. Dünyaya adalet gelecek ve bundan herkes faydalanacak. Mazlumlar felaketle karşılaşmayacaktır" dedi. Ali Erbaş'ın hutbesinden sonra Cuma namazı kılındı. Cuma namazının hemen ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
GIYABİ CENAZE NAMAZI DUYURUSU
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haniye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı. Erbaş, Haniye için bugün tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran`da kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.
İLK TÖREN TAHRAN'DA YAPILDI
Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze dün Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.
Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan`ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.
Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.
TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM
Haniye için Katar'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım var. Cenezeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.