Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı... Akın akın Ayasofya Camii’ne geldiler

Geçmişte azgınlık yapanların başına ne gelmişti unutmayın. Mazlumun ahı size dünyayı zinden edecektir. Yeryüzünde adalet temin etmek için el ele gönül gönüle vermemiz gerekir. Müslümanların zulme uğraması birlik ve beraberliğin olmamasındandır. Artık toparlanalım. Gücümüz farkına varalım güçlerimizi birleştirelim. Eğer biz birlik olmazsak işgalciler bizi tarumar eder. Masum çocukları katledip soykırımlar yapar. Ey Müslümanlar ey alemi islam bölünüp parçalanmayın birlik olun. Gelin bu ideal uğrundu birbirimize daha çok kenetlenelim. Yeryüzünde iyiliği oluşturmak için daha fazla gayret edelim. Kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için çalışalım. Gençlerimizi maddi, manevi, hukuki , iktisadi, sınai, zırai ve teknolojik alanında geliştirelim. Zulmün durması için bu şarttır. İşgalcilere karşı birlik olursak hiç kimse Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya dokunamayacaktır. Dünya terör örgütlerine kimse destek veremeyecektir. İşgalciler bu kadar pervasız davranamayacaktır. Dünyaya adalet gelecek ve bundan herkes faydalanacak. Mazlumlar felaketle karşılaşmayacaktır" dedi. Ali Erbaş'ın hutbesinden sonra Cuma namazı kılındı. Cuma namazının hemen ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.