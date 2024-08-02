İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mayıs ayında başlatılan adres denetim çalışmalarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutunda bulunan ve uzun süreli ikamet kaydına sahip iki yabancı uyruklu askeri öğrencinin kaydedildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sırasında ikamet izni verilen iki yabancının Azerbaycan kökenli askeri okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından askeri öğrenciler ve iki sivil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



Göç İdaresi Başkanlığı talimatı ile valiliklerin kontrolünde faaliyet gösteren, İl Göç İdaresi Müdürlükleri üzerinden başlatılan adres denetim çalışmaları kapsamında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü, başkentte yaşayan hak sahiplerinin adres doğrulaması amacıyla hazırladığı listeleri kaymakamlıklar aracılığıyla yerel polis birimlerine gönderdi.



EVCİ ÇIKMAK İÇİN UZUN SÜRELİ İKAMETGAH BAŞVURUSU YAPTILAR

Çankaya ilçesinde denetim yapan ekipler, Atakule civarında bir adrese geldi. İki yabancı ikamet kaydı bulunan ismin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutuna kaydedildiği ortaya çıktı. Olaydan haberdar olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla müfettiş görevlendirmesi yapılarak olay incelemeye alındı. Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen incelemede, Ankara Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanı'nın konutuna ikamet izni verilen iki yabancı uyruklu kişinin Azerbaycan kökenli askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi. İki Azerbaycan kökenli şahsın askeri öğrenci olmasına rağmen evci izni çıkarabilmek için uzun süreli ikamet başvurusu yaptıkları öğrenildi.



2 ASKERİ ÖĞRENCİ 2 SİVİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı "iki yabancı adına kayıtlı ikametgah izni çıktığını" haberleri üzerine açıklama yaptı. Bakanlık 9 Mayıs tarihinde yanlış adres beyanıyla ilgili durumun Göç İdaresi Başkanlığı tarafından tespit edildiğini ve konuya ilişkin olarak 10 Mayıs'ta Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.