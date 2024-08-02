İsmail Haniye için ilan edilen 1 günlük milli yas sebebiyle, bayraklar yarıya indirildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle, ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin halkına başsağlığı dileyerek, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilan edilen milli yas sebebiyle yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'un sembol noktalarından Çamlıca Tepesi'nde ve şehrin tüm noktalarında bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi.