İşte büyük takasın perde arkası: 3 ülke Türkiye’den yardım istedi

Operasyonun her adımı MİT koordinasyonunda ilerledi

Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.

MİT'in tüm dünyada büyük yankı uyandıran 'tarihi takas' operasyonu! İşte detaylar… | Video

MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi. Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı.