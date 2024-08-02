İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik internet üzerindeki herkese açık kaynaklar üzerinde araştırma yapıldı. Sosyal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.