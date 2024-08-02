Haberler Gündem Haberleri İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.8.2024 09:33

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik internet üzerindeki herkese açık kaynaklar üzerinde araştırma yapıldı. Sosyal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA