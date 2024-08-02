Meclis tatile girdi AK Parti sahada

AK Parti teşkilatları yaz dönemini adeta kamp gibi değerlendirecek. Bu kapsamda teşkilat başkanlığı da genel merkezde yaz görevlendirmeleri hazırladı. Rutin olarak şehirlerde düzenlenen il danışma meclisi toplantılarına AK Parti genel başkan yardımcıları görevlendirildi. AK Parti milletvekilleri kampında kararlaştırılan Türkiye Buluşmaları projesinin de eylül ayı ile birlikte başlaması planlanıyor. İllerde her ay yapılan İl Danışma Meclisi Toplantıları bu ay genel başkan yardımcılarının başkanlığında yapılacak. İl Danışma Meclisi Toplantıları için yarın genel merkez heyetleri Türkiye'nin 7 bölgesine gidecek. Şehirlerdeki projeler takip edilecek, aksayan, geciken hususlar varsa bakanlarla irtibata geçilerek çözülmesi sağlanacak. Teşkilatla genel merkez arsındaki köprüler sağlam tutulacak.