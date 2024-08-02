Şehit İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Türkiye’den üst düzey katılım

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı`nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı oldu. Haniye`nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar`ın başkenti Doha`ya götürüldü.