12 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 12 teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi. SABAH