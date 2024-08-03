Nevşehir şehidini uğurladı

Kastamonu'da bir eve yönelik uyuşturucu operasyonu sırasında madde bağımlısı cezaevi firarisi İsmail Bayam (32) tarafından şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.Evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan için Kastamonu'da düzenlenen ilk törende, aynı olayda yaralanan Polis Memuru Arif Ay görev arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Nevşehir'e uğurlanan şehidin cenazesi Kozaklı ilçesi Abdi köyünde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.