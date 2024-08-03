Şehit Haniye’nin şahadet öncesi yaptığı çağrı ile meydanlar dolacak

Filistin davasının önderlerinden şehit İsmail Haniye'nin şehadet öncesi "3 Ağustos Gazzelilerin özgürlük günü olacak" şeklindeki yaptığı çağrı üzerine tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da mitingler yapılacak.

Filistin'e Destek Platformu organizasyonu ile Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK'lar ve gönüllüleri Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelecek. Şehit Haniye'den son çağrı ile saat 18.30'da Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" şeklinde çağrılarla vatandaşlar Ayasofya meydanına toplanıp İsrail'i protesto edecek.

Türkiye Gençlik Vakfı, "'Şehit İsmail Haniye'ye sözümüz var' diyerek meydandaki yerini alacak. Şehit İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine Filistin'de şehit düşen ve İsrail zindanlarında esir tutulan kardeşlerimiz için buluşuyoruz. Hakikati haykırmak ve davamızı tüm dünyaya duyurmak için seni de bekliyoruz!' diyerek İsrail'e tepkilerini ortaya koyacak insanlara çağrıda bulunuldu.