Torpilci Behzat’a tepki büyük

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HP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesine Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun torpilli atamasına tepki peş peşe geldi.
Erdal Beşikçioğlu, memleketi Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan kuzeni Gökhan Beşikçioğlu'nu Etimesgut Belediyesi'nde tesislerden sorumlu koordinatör olarak atadı.
SABAH'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından vatandaşlar liyakatsiz atamaya yönelik tepkilerini dile getirdi:
Fatih Selek:
Behzat T (Torpil) Onur Altıntaş:
Köpekleri işe alandan ne beklenir ki?
Damla Burhan:
CHP liyakate değil kan bağına bakıyor.
Ahmet Tay:
Birileri nepotizm mi diyordu?
Fatih Yıldırım:
Gördüğünüz gibi bir Ankara polisiyesi.