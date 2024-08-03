Torpilci Behzat’a tepki büyük

HP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesine Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun torpilli atamasına tepki peş peşe geldi.Erdal Beşikçioğlu, memleketi Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan kuzeni Gökhan Beşikçioğlu'nu Etimesgut Belediyesi'nde tesislerden sorumlu koordinatör olarak atadı.SABAH'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından vatandaşlar liyakatsiz atamaya yönelik tepkilerini dile getirdi:Behzat T (Torpil)Köpekleri işe alandan ne beklenir ki?CHP liyakate değil kan bağına bakıyor.Birileri nepotizm mi diyordu?Gördüğünüz gibi bir Ankara polisiyesi.