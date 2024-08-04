MİT ve emniyetten PKK’nın Avusturya yapılanmasına darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı. PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut, MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı. MİT'in takibi altında olan Hıdır Korkut'un Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtilirken örgüt üyesinin PKK'nın eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır Korkut, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.