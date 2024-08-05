Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu yol gösterici olacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 22 yılda önemli çalışmalar ve sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptıklarını belirterek "Aile hukuku alanında uygulamaya dair ihtiyaçların giderilmesi bugüne kadar öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Son 22 yılda özellikle kadın hakları ve aile hukuku alanında anayasal düzeyde sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptık. Türkiye Adalet Akademisi çatısı altında oluşturulan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu bu alanda önemli çalışmalara imza atacak. Kurulun çalışmaları yol gösterici olacak ve uluslararası uygulama örnekleri incelenecek ve ülkemizdeki aile hukuku sistemi daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.



İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERECEK



Anayasa'da yer alan 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' ilkesi kapsamında, Adalet Bakanı Tunç'un imzasıyla kurulan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla girişimde bulundu. Kurul'un, aile hukuku alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversite mensuplarıyla birlikte iş birliği içerisinde faaliyet göstermesi planlanıyor. Aynı zamanda Kurul'un aile hukuku alanında çalışan kurumlar arasında etkili bir iş birliği sağlayacağı da kaydedildi.



ULUSLARARASI UYGULAMALAR DİKKATE ALINACAK



Bakan Tunç, Türkiye'deki aile hukuku sistemine uluslararası uygulamaları örnekleri de dikkate alınarak eksiklikleri gidermesi yönünde çalışmalar yürütülmesinin amaçlandığını ve Kurul'un önümüzdeki günlerde toplanarak faaliyet göstereceğini açıkladı.