Ayşe Keşir, CHP’ye seslendi: Kadınların seçimine saygı duyun

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın kolları kurultayı oldukça hareketli geçti. 4 adayda kürsüye çıkarak "Baskılardan ne yapacağımızı şaşırdık", "Biz bugün burada CHP Erkek Kolları seçimi yapmıyoruz" gibi söylemlerle parti içinde yaşanan baskıları gündeme getirdiler.

Sosyal Medya hesabında bu görüntüleri alıntılayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu anları alıntılıyarak bir paylaşımda bulundu.

Keşir yaptığı paylaşımda "CHP Kadın Kolları Başkanlık Seçimi Genel Başkan adayları isyan ediyor, "Baskılardan ne yapacağımızı şaşırdık" diye. 5,5 milyon üyesi ile dünyanın en büyük kadın hareketi olan AK Parti, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, CHP'nin kadın kolları başkan adaylarına yapılan baskıları kınıyorum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir." Kadınların seçimine saygı duyun!" ifadelerine yer verdi.