Filistin davasına sarsılmaz desteğimiz devam edecek

İsmail Haniye'nin Katar'daki cenaze törenine katılan isimlerden biri olan AK Parti Şanlıurfa milletvekili Abdürrahim Dusak, SABAH'a konuştu: Haniye'nin Filistin topraklarına defnedilmesi dahi mümkün olamadı. Merasim İslam âleminin bir araya gelmesine vesile oldu. İsrail sadece İsrail, Batı'dan güç alıyor. İsrail'i koşulsuz destekleyen ülke yöneticilerinin ellerine aynı kan bulaşmakta.Batı ülkelerinin meydanlarında yüz binler Filistin'i desteklerken bu ülkelerin idareleri her türlü silah ve mühimmatı İsrail'in yaptığı soykırım için temin ediyor. Türkiye Filistin halkının yanında durmaya kararlı. Haniye'nin cenaze törenine katılımımız, Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizin ve dayanışmamızın ifadesi. Haniye'nin azmi ve fedakârlığı, Filistin halkına ve İslam âlemine ilham vermeye devam edecek.