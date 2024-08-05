İSKİ’nin fatura vurgununa isyan: Su fiyatı doğalgazı 5’e katladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), mayısta suya kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, işyerlerinde yüzde 60'a varan zamlar yapmasının ardından İSKİ faturaları, astronomik rakamlara ulaştı. Vatandaşlar, su fiyatının doğalgazı geçmesine isyan etti.Bir vatandaş sosyal medya hesabından aynı tarihte gelen su ve doğalgaz faturalarını paylaştı.Faturalarda kullanılan metreküp miktarının aynı olduğu görülürken, iki fatura arasındaki fiyat farkı dikkatlerden kaçmadı. 28 metreküp doğalgaz kullanımında 176 TL fatura gelirken, aynı miktarda su kullanımında fatura bin 43 TL oldu.Sosyal medyadan yapılan başka bir paylaşımda ise aynı tarihteki su ve doğalgaz faturası arasındaki fark yine dudak uçuklattı. 45 metreküp doğalgaz faturası 285 TL, 32 metreküp su faturası bin 263 TL geldi.30 metreküp su tüketiminde faturalar 1000 TL'yi aşarken, devletin verdiği destekler sonucu İstanbul'da 30 metreküplük doğalgaz tüketiminin bedeli sadece 206 TL. Öte yandan, İBB'nin yaptığı son zamla birlikte suyun metreküp fiyatı 49 TL'ye çıkarken, EPDK 1 metreküp doğalgazın fiyatının nihai olarak ortalama 7.6 TL'den 9.4 TL'ye çıktığını açıklamıştı.Faturalara isyan eden İstanbullular, tepkilerini böyle dile getirdi:İstanbullunun nasıl soyulduğunun kanıtı. Son 5 aydır kademeli olarak fatura yükseltiyorlar. Önümüzdeki ay her halde 2000 TL gelir. Maalesef sahipsiz bir İstanbul var.Suya yapılan zam arşı geçmiş. Yalnızca bana yüksek fatura gelse, araştırın diyeceğim ama şimdi zam belediyeciliği yapıyorsunuz diyorum.Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsür TL fatura nedir?5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?