Oğluna köpek saldıran baba: ‘Yeni yasayı destekliyoruz’

Erzurum Palandöken ilçesinde geçtiğimiz hafta sokakta arkadaşlarıyla oynayan Ömer Asaf Göl'e (10) bir apartmanın bahçesinde beslenen köpek saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı Ömer Asaf kolundan, kalçasından ve bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Asaf tedavisinin ardından taburcu edildi. Ömer Asaf, "Çok korktum, öleceğim sandım. Şu an iyiyim ama dışarı çıkmaya korkuyorum" dedi. Baba Samet Göl ise yeni yasanın olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Hayvanlar insanlara saldırıyor. Yeni yasanın güvenlik için daha iyi olacağını düşünüyorum. Oğlumun başına gelen başka insanların başına gellmesin" dedi.