Özgür Filistin için tek ses tek yürek

İran'da siyonist İsrail rejiminin suikastiyle şehit edilen Hamas Sİyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, şehadetinden 3 gün önce tüm İslam ülkelerini ve dünyayı Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstermeye çağırmıştı.Sivil Toplum Kuruluşları, vatandaşlar Haniye'nin vasiyeti üzerine Filistin'e destek amacıyla İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta Filistin'e destek yürüyüşleri düzenledi. Yüzbinler Filistin için tek yürek oldu, İsrail'i protesto etti.Konya'da Filistin'e destek mitingi kapsamında binlerce kişi Mevlana Meydanı'na akın etti. Binler hep bir ağızdan şehitler için dua ederken, katil İsrail'e de bir kez daha lanet okundu. Trabzon'da İskenderpaşa Cami önünde toplanan vatandaşlar Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.Gaziantep ve Diyarbakır'da gece Filistin için yürüyüşe katılan bnlerce kişinin cep teelfonu ıiıklarıyla aydınlandı. Karabük'te Yenişehir camisi önünde toplanan vatandaşlar Kemal Güneş caddesine kadar Gazze halkının sesi olmak için yürüdü. İzmir ve Antalya'da binlerce kişi sokaklardaydı.Van'daki yürüyüş Beşyol Meydan'ından başlayarak, Kent Meydanına kadar devam etti. Ellerinde Filistin Bayrakları taşıyan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak İsrail'i protesto etti. Şırnak'taki yürüyüşte soykırımcı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya lanet okundu. Kayseri, Adana, Ağrı ve Erzurum ve Bursa'da da hem gündüz hem gece protesto yürüyüşleri düzenlendi.Dünyada Filistine destek yürüyüşleri dün de devam etti. Avustralya'nın Sidney kentinde dün onbinler katil İsrail rejimini protesto için sokaktaydı. 'Soykırımı Durdurun' yazılı pankartla yürüyüş yapıldı.SABAH