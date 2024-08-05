PKK’nın üniversite yapılanmasına darbe

PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında olan ve 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' ve 'Demokratik Öğrenci Meclisi' adıyla örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. 17 şüpheliden 5'inin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, 12'sinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, sözde Demokratik Öğrenci Meclisi adı altında 'Ankara Demokratik Üniversite İnisiyatifi' olarak gösterilen PKK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri anlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.